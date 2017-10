Manager del Mayor Clásico desmiente versión sobre accidente de tránsito

Santo Domingo.-El manager del artista urbano El Mayor, informó que el artista no sufrió ningún accidente de tránsito como se ha estado difundiendo en algunos medios desde la madrugada de este sábado.

Rudi Castillo aclaró que el vehículo que se accidentó fue en el que transportaban su equipo de trabajo, en el que nadie resultó herido debido a que todos llevaban puesto el cinturón de seguridad.

“Muy buenas tardes a todos. Anoche después de mi Presentación en Puerto Plata, luego que nos dirigíamos a la capital parte de mi equipo de trabajo sufrió un grave accidente de tránsito. Gracias a Dios todos llevaban sus cinturones puestos y los daños fueron pequeños ya se encuentran en reposo. Quiero aclarar que yo, mi Manager, uno de mi seguridad y una cuarta persona no íbamos en ese vehículo. Nos desplazábamos en otra jipeta. Les agradezco de corazón a todos los que me han llamado, me han escrito y se han preocupado por nosotros. Todos estamos bien Gracias a Dios” indicó el artista en su cuenta de Instagram.

Castillo dijo que el artista está bien y se encuentra descansando en su hogar. En cuanto a su equipo de trabajo, los miembros fueron transportados en un taxi inmediatamente paso el suceso.