Fema rechaza participación en contrato

San Juan. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos dijo ayer que no tuvo nada que ver con la decisión de otorgar un contrato de 300 millones de dólares para restaurar la dañada red eléctrica de Puerto Rico.

El contrato lo ganó una pequeña empresa de Montana, estado natal del secretario del Interior, Ryan Zinke.

En un comunicado, la agencia federal, conocida en inglés por sus siglas FEMA, dijo que si el contrato que ganó Whitefish Energy Holdings indica de alguna manera que fue aprobado por ellos es incorrecto.

El contrato, que fue otorgado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) puertorriqueña, indica que el sistema de servicio público no pagaría gastos no permitidos bajo subvenciones de FEMA, pero también precisa: “El Gobierno federal no es socio comercial de este contrato”.

FEMA dijo que no ha aprobado ningún pedido de reembolso de la AEE para cubrir reparaciones que se siguen haciendo al sistema eléctrico de la isla.