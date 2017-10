Las cosas de Waldo

Waldo Ariel Suero, el revoltoso presidente del Colegio Médico Dominicano, es un experto y no solamente en su especialidad, pediatría, sino en hacerse notar, en llamar la atención de las cámaras de fotografías y de filmación. Donde hay de esos aparatos y él está presente, busca la forma de salir en primer plano, en ser el hombre noticia. Ayer hizo que sus compañeros huelguista del CMD lo cargaran en una especie de parihuela sin tablas y lo llevaran a la sede del Ministerio de Salud dizque tomándole la palabra a la ministra Altagracia Guzmán de que está abierta al diálogo. Pero olvidó decir que no hizo cita y que la apertura no era para una multitud. Waldo se “cuadra feo” pero batea fuerte.