La Onda hace esfuerzo para lograr autonomía

La institución estatal trabaja con precariedades: piratería le resta al Gobierno impuestos por US$60 millones

La Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda), está inmersa en un plan estratégico en el que viene trabajando, que busca, entre otros puntos, ofrecer un servicio de calidad a los usuarios, lograr un fortalecimiento institucional y ser un órgano descentralizado y autónomo.

“Hablamos de servir mejor a la sociedad, porque la Onda es una institución de servicio y –por tanto- allá van, por ejemplo, decenas de jóvenes en busca de orientación y se los enviamos a un equipo de abogados que les indican qué hacer para un contrato de protección de un derecho creado. Buscamos proveer un servicio de mayor calidad y estándares. Y para dar un servicio de calidad se requiere contar con oficinas adecuadas y otras condiciones”, indicó el director de la Onda, Trajano Santana.

El funcionario fue el invitado ayer del Almuerzo Semanal de Multimedios de Caribe. Le acompañó al encuentro un staff de colaboradores de la institución, compuesto por Danilo Paniagua, coordinador de Asuntos Institucionales de la Onda; Mirtilio Santana, director de Inspectoría; Georgina Rodríguez, administrativa, Yudelka Laureano, consultora Jurídica, y Pilar Moreno, encargada de prensa.

“El fortalecimiento institucional implica que la institución cuenta con normativas. En eso estamos trabajando junto al Ministerio de Administración Pública, que ha certificado el status de la oficina desde el punto de vista legal, y con eso ha dado instrucciones a las entidades que tienen que ver con nosotros, entre ellos el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Presupuesto y la Tesorería Nacional, para que cumplan lo que manda la ley. Eso es lo que estamos haciendo y se está ejecutando, como órgano descentralizado y autónomo, con autonomía presupuestaria, financiera, administrativa y operativa. Ese es el segundo eje estratégico”, apuntó el director de la Onda.

Y agregó que el tercer eje del plan va encaminado a fortalecer la estructura institucional, con puntos bien definidos que se espera estén listos en noviembre. En la agenda del programa, está incluido el fortalecimiento de la Sociedad de Gestión Colectiva y el trabajo en sinergia con la directiva de ese órgano para defender los derechos patrimoniales de los asociados. Esos derechos a los que se refiere Santana, tiene que ver con lo que le corresponde al propietario de una obra cuando la misma entra en el terreno de lo comercial.

“Como eje cinco, buscamos la creación de una unidad militar y policial para poder actuar en nuestros operativos, sin necesidad de depender del Ministerio Público, que opera con mucha lentitud, cuando tenemos que decomisar una estructura de producción de obras sin derecho”, dijo Trajano Santana.

Esfuerzos conjuntos

El sexto eje de la Onda es el fortalecimiento de alianzas estratégicas, entre el sector público y el privado, así como con la Sociedad de Gestión Colectiva para impulsar el desarrollo del derecho de autor, que es liderado por esa institución.

“Evidentemente, buscamos fortalecer la oficina; y en ese ámbito estamos trabajando de la mano con el sector privado, que está muy interesado también, porque si nosotros protegemos el derecho que ellos tienen comercialmente, evidentemente que tienen que hacer alguna inversión con nosotros”, aseguró Santana.

La estrategia que detalló comprende de 2017 al año 2021, con una ruta crítica revisable cada año en el plan operativo.

Los derechos autorales en el país están protegidos por la Ley 65-00, sobre Derecho de Autor, del año 2000. Esa es la ley nacional, y el reglamento para su aplicación es de marzo del año 2001. Ni uno ni otro han bastado para que se respeten en lo absoluto las creaciones de los autores y las inversiones realizadas en la elaboración de determinados productos. El marco institucional es débil y de alguna manera tiene que fortalecerse. Eso lo reconoció ayer el director de la Onda en la conversación con este diario.

“A pesar de tener este rango operativo e institucional, ha operado sin presupuesto todo este tiempo, hasta 2018, cuando la institución tendrá un presupuesto para poder desempeñar labores básicas”, dijo Trajano Santana.

En el encuentro, además de los funcionarios de Onda, estuvieron el subdirector de este periódico, Héctor Linares, quien dirigió la entrevista; el jefe de redacción de Apertura, Héctor Marte, y la editora de elCaribe versión digital, Sandra Guzmán. A todos ellos, Santana les aseguró que la oficina que dirige se encarga de tutelar, administrar y fiscalizar el derecho de autor en el país. Pero no es una tarea fácil, especialmente por las precariedades de la institución. “Ni siquiera contamos con teléfono”, se queja Santana. Y agrega que la oficina no se ha promovido como corresponde.

El diálogo con Trajano Santana fue amplio, igual que la cantidad de temas de su competencia tratados. Denunció que hay una gran cantidad de medios de comunicación, en este caso radio, que operan al margen de la ley. “Lo propio ocurre con empresas de cable”, sostuvo.

Cuando el subdirector Héctor Linares le preguntó de qué cantidad se trata, concretamente, su respuesta fue la siguiente: “No lo tenemos tabulado de esa manera, pero podríamos decir que alrededor de un 40% de los que operan actualmente, lo hacen de manera ilegal”.

¿Y cuántos están operando actualmente? pregunta Sandra Guzmán. “No tenemos la tabulación así establecida, porque estamos iniciando un trabajo actualmente en ese ámbito (…) pero emisoras de radio debe haber poco más 600 y una buena cantidad opera al margen de la ley”, indicó Santana.

Informó que hay una mesa de trabajo en la que participa también el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, para poder alcanzar un nivel de información que permita mitigar el mal. “En ese ámbito, hay mucha presión de organismos internacionales. Recuerden que nosotros firmamos un tratado con Estados Unidos y Centroamérica, y ahí se hicieron modificaciones a la Ley 424, del año 2006, y se incorporaron otros elementos”, rememoró.

Dijo que a partir de eso, el Departamento de Comercio de Estados Unidos persigue continuamente que se dé cumplimiento a eso. “Estas señales de comunicación de medio que se bajan sin la debida autorización de los proveedores, que tienen los derechos para explotar y para comercializar, primero le ha generado a ellos pérdidas enormes, y por otra parte es una violación entonces que se comete en República Dominicana. Lo tratado y lo acordado lo tenemos que cumplir”, advirtió Santana.

Aseguró que se está coordinando con todas las agencias estatales a las que atañe enfrentar la piratería y otras formas de violación de los derechos de autor, entre ellas la Policía y la Procuraduría General de la República.

La falta de voluntad en el Ministerio de Cultura

De acuerdo con los números que maneja el director de la Onda, la industria creativa aporta entre un 4.8 y un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) en los países, dependiendo el movimiento que tenga. “De manera que, por vía del derecho de autor, ingresa al presupuesto de la República una cantidad de dinero extraordinaria”, calculó.

En otro lado de la conversación, Trajano Santana se quejó de la falta de voluntad y la indiferencia del Ministerio de Cultura frente a la Onda. “Hemos trabajado todo este plan estratégico desde que llevamos al cargo el 3 de diciembre, con un equipo multidisciplinario de 25 o 30 personas, que nos han acompañado en una labor de voluntariado. Desde esa fecha al día de hoy ninguna de esas personas ha cobrado por falta de presupuesto, falta de voluntad e indiferencia por parte del Ministerio de Cultura”, dijo. Aseguró que el Ministerio no responde a solicitudes que se le formulan ni las acepta. “Es una realidad difícil de explicar. Yo cobro porque fui designado por decreto, con un salario de 81 mil pesos, cuando el salario que debe ganar un director general es otro muy diferente”, sostuvo.

Aseguró que no tiene gastos de representación, ni vehículos y sin ningún presupuesto para funcionar. “Estamos sosteniendo el proyecto desde una visión patriótica y emocional”, apuntó.

Trajano no se anduvo con rodeos cuando abordó el tema. “Estamos en la parte atrás del Archivo General de la Nación; no tenemos ni siquiera un baño”.

Dólares que se quedan en el camino; no se reciben

De acuerdo con lo expresado por el director de la Onda, la piratería deja pérdidas difícil de cuantificar, por lo que deja de ingresar al país a través de los impuestos. “Los piratas actúan al margen de la ley, por tanto, resulta bastante difícil. No pagan impuestos, y el país pierde esos ingresos que pueden servir para atender otras necesidades. Estamos hablando de más de 60 millones de dólares al año que deja de recibir el Estado dominicano”, calculó el funcionario público.

Santana adelantó que se trabaja en esos números y en otros puntos para presentar al presidente Danilo Medina un informe terminado, de tal manera que pueda incorporarse el tema como una política de Estado, con miras a eliminar esa piratería. “Además, debemos quedar bien en el ámbito internacional”, indicó el funcionario. Dijo que la cantidad de piratería que existe en la industria de imprenta es tan extraordinaria que las editoras reconocidas a nivel regional o mundial no vienen a República Dominicana. “Es una cosa increíble lo que ocurre”, apuntó.