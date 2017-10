Juez Willys: en el sistema de justicia no soy un improvisado

El suspendido juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Willys de Jesús Núñez, quien fue interrogado este lunes en la inspectoría del Poder Judicial, por el caso Pedro Alejandro Castillo Paniagua “Quirinito”, alegó que lo que hizo fue ordenar un traslado de rutina y que el mismo no tuvo mayor complejidad porque el imputado seguiría cumpliendo condena bajo el mismo modelo.

Sin embargo, se reusó a responder a los periodistas que por qué si el traslado estuvo justificado en la necesidad de que “Quirinito” estuviera cerca de sus familiares, en la dirección de donde supuestamente residen sus padres lo que hay es un solar baldío.

“Yo no le varié el modo de cumplimiento, yo no lo beneficié con una libertad condicional, no hice nada, simplemente apliqué un traslado como me dice la norma, que no hay que hacer un enjundio para entender eso”, expresó De Jesús Núñez.

Afirmó que no es un improvisado en la justicia, que por el contrario, la justica habla por sí sola.

“En el sistema de justicia no soy un improvisado, he estado en Ejecución de la Pena durante muchos años y las veces que he estado ha sido la misma institución que me ha requerido estar”, subrayó.

Dijo que estuvo en el Tribunal Colegiado, que solo duró siete meses y que fue la misma institución que lo mandó a sacar para llevarlo nuevamente a la Ejecución de la Pena.

Con relación a su viaje a Panamá el juez suspendido aseguró que con ello no ha querido sustraerse del proceso, si no que estaba en una capacitación.