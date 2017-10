Apresan sacerdote de escuela de Villa Mella acusado de maltratar estudiantes

El sacerdote de la Escuela Parroquial Santa Cruz de Villa Mella, en Santo Domingo Norte, fue apresado por las autoridades bajo la acusación de maltrato contra los estudiantes.

El padre Juan Francisco de la Cruz fue trasladado este lunes desde la cárcel de San Luis hasta el furgón de la Fiscalía de la provincia Santo Domingo, donde se le conocería medida de coerción.

“Los niños son como mis hijos para mí, son mis únicos hijos, ¿cómo les voy a hacer daño? Me acusan de maltratar a un niño, nunca lo he maltratado, que le pregunten a la comunidad en esos 25 años. Lo que pasa es que hay gente detrás de eso, quieren dinero, yo no tengo dinero, eso es una escuela pública”, se defendió el religioso.

Subrayó que los niños tenían un desorden en la escuela y él lo que hizo fue corregirlo.

Según dijeron algunas personas a NCDN, el sacerdote les pegaba a los niños que se portaban mal con una cadena de las que se usan en el cuello.